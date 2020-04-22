Пожежі, погрози та хайп: чому дівчина репера Kyivstoner назвала Тищенка брехуном, та до чого тут наркотики
Хто б міг подумати, що пожежі у селах Житомирської області стануть причиною скандалу між дівчиною репера Kyivstoner Лілією Багіровою та депутатом Миколою Тищенком.
Причому таким, що навіть його 25-річна дружина Алла Барановська у сльозах записуватиме сторі на захист свого чоловіка.
Усе почалося з того, що піарниця Лілія Багірова, яка відкрито працює в Росії, маючи на карантині вільний час, раптом вирішила допомогти людям, постраждалим через пожежі у Житомирській області.
Разом із небайдужими Ліля поїхала до села Лічмани. Її відео звідти набрало понад півтора мільйона переглядів в Instagram.
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Друзья! Я умоляю вас! Посмотрите это видео до конца! Это о катастрофе! О халатности! О безразличии к людям вышестоящих органов. Мы должны им помочь!!! Еда, вода, электростанция и бензин для света! Корм для скот! Таблетки первой необходимости! Вещи! Лопаты, сапки, грабли, ведра! Все сельскохозяйственные инструменты! Посёлок нужно вычищать и заново строить! Это все им очень нужно! Этим людям нужна помощь как никому! 2 православных посёлка сгорело до тла! Люди все искренние, честные, добрые! Давайте соберём у каждого что есть и повезём туда! В сториз ссылка на чат! Добавляйтесь и давайте кооперироваться и помогать им🙏🏻 Прошу вас🙏🏻 Распространяйте! Расскажите тем, кто может им помочь!!! Хочу выразить отдельную благодарность @food_ex24 за то, что обеспечили огромными коробками продуктов людей в двух посёлках! Иначе люди были бы голодные... там нет магазинов и раз в неделю приезжала машина с хлебом и крупами, но в нынешних условиях она и не приедет. Им нужна наша помощь🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Я обращаюсь ко всем публикам и новостным порталам, запустите сбор гуманитарной помощи! Даже не денег, а хотя бы того, что я перечислила выше! Давайте не просто показывать ужасающую картину, но и помогать в решении ее последствий🙏🏻 Посёлок ЛИЧМАНЫ и МАГДЫН, Житомирская обл. Спасибо @lazukina_t что выезжаешь со мной в любое время суток для безвозмездной помощи людям🙏🏻 спасибо за бессонные ночи в монтаже🙏🏻
Після цього з Багіровою захотів зустрітися зе-депутат Микола Тищенко. За її словами, Тищенко весь час казав ту саму фразу "Усе під контролем" і наголошував, що влада вже виділили 25 мільйонів гривень.
Відповісти на конкретні запитання Лілії щодо конкретних дій допомоги постраждалим Тищенко начебто не зміг.
Багірова дуже емоційно розповіла все, що відбулося, на відео у своєму Instagram. Дівчина запевняє, що помічник депутата теж знімав відео, але не оприлюднив його, бо воно лише доводить, що вона каже правду, а Тищенко бреше.
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Я сделала запись экрана со своих сториз. Я до сих пор в шоке после этой «встречи». У меня до сих пор нет слов. Я полностью отвечаю за свои слова и даю клятву, что все, что я сказала в этом видео слово в слово правда. Тем временем Николай удаляет комментарии моих подписчиков и блокирует их. И сейчас вовсе ограничил комментарии на своей странице. Достойный поступок взрослого мужчины - политика. Самое грустное, что он поехал со мной снимать видео, чтоб в очередной раз сделать себя хорошим, но не ожидал, что я буду открывать рот. Он хотел, чтоб я сказала какой он молодец, что отреагировал. Но я сказала, что реагировать надо было, когда был пожар, а не тогда, когда все выгорело и сейчас на этом пиариться! Надо не видео снимать и врать, что «все под контролем», а обеспечивать людей необходимым!!! Почему вся Украина с себя снимает и отдаёт, а не государство? Говорит, они выделили 25млн на ликвидацию последствий! Вот интересно посмотреть, где они и куда каждая копейка пойдёт?
Також Багірова виклала скріни переписки у Телеграмі, в якій начебто Микола Тищенко їй погрожує.
Багірова, яка відкрито їздить і працює у Росії, записала ще одне відео. Вона заявила, що Тищенко діє методами 90-х, натякаючи на те, що у Kyivstoner можуть раптом знайти наркотики.
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Я не знаю это он или его фейк воду варит, так как мне прислали его основной номер и он не совпадает, разве что если у него несколько телеграм аккаунтов. Хотя манера переписки его. И я не думаю, что фейк писал бы такое и защищал бы его. Скорее всего просто у Николая хватило мозгов написать не с основного аккаунта, чтоб потом можно было съехать. Поэтому я на всякий случай запишу это видео.
Тищенко, у свою чергу, все заперечує.
"По-перше, подібного я не писав і писати навіть не міг. За визначенням. По-друге, будучи публічною людиною, я прекрасно розумію, що будь-яке моє слово відразу стане загальновідомим. Тим більше, якщо вже мав місце резонанс", - написав депутат у Instagram.
"По-третє, очевидно, що треба бути запеклим дурнем, щоб в публічних суперечках спекулювати на імені президента... І по-четверте. Весь цей скандал явно сценарно організований, детально продуманий і добре оплачений", - наголосив Тищенко.
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Я прекрасно понимаю, что являюсь мишенью для различных медийных провокаций. По той простой причине, что я активен в городе, стараюсь активно поддерживать президента и нашу партию, мешаю разным группам тихонько усесться на потоки и спекулировать именем правящей партии. Подчеркну, я все это прекрасно знаю и понимаю. Информационная война она такая. Тем не менее, есть некие красные линии, которые переходить все-таки нельзя и на которых нельзя спекулировать. Если, конечно, ты не подонок и если ты не берёшься это делать за деньги... Так вот. Утром на выходе из парламента я встретился с блогером - и сказал, что ситуация по Житомиру и пожарам сложная, требует решений и что эти решения будут. Все. Точка. А дальше... Дальше начался чистый хайп, замешанный на откровенной и циничной лжи... Ладно, оставим пока за скобкой эмоциональные выпады волонтера. Я понимаю. Это эмоции. И даже признаю, что человек имеет право. Но лживое сообщение с абстрактного телефона, где кто-то ушлый написал мое имя - это уже за гранью. Во-первых, подобного я не писал и писать даже не мог. По определению. Во-вторых, будучи публичным человеком, я прекрасно понимаю, что любое мое слово сразу станет общеизвестным. Тем более, если уже имел место резонанс. В-третьих, очевидно, что надо быть отпетым глупцом, чтобы в публичных спорах спекулировать на имени президента. Опять же, я прекрасно понимаю, сколько разных групп проводит по мне, скажем так, негласные оперативно-розыскные, чтобы потом «слить» это в медиа. И в-четвёртых. Весь этот скандал явно сценарно организован, детально продуман и хорошо оплачен. Вполне возможно, мне придётся в этом разбираться более детально. В том числе и при помощи правоохранительных органов... P.s Для тех кто не понял после десяти повторов ! Это не я писал эти мягко говоря идиотские СМС. И да 36.6 всем в ленту ☝️
Після всіх цих розбірок у мережі дружині Миколи Тищенка, Аллі Барановській, почали погрожувати в Instagram. Дівчина не витримала і записала кілька сторі зі сльозами на очах, у яких заявила, що такого не було навіть під час виборів.
Kyivstoner теж відреагував на весь цей скандал у притаманній йому іронічній манері репера.
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ЭТО Я КОГДА ПОЛИЦИЯ ПРИШЛА КО МНЕ ПО ЖАЛОБЕ О КОТОРОЙ ЗНАЛ НИКОЛАЙ ТИЩЕНКО.
Пізніше Багірова також виклала запис телефонної розмови Київстонера з Тищенком.
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@allabonya не читает мои сообщения, но бесконечно выставляет мои фото и оскорбления в мой адрес. Поэтому все, что я написала ей в личных сообщениях, я вынуждена выставить публично, так видимо она увидит с большей вероятностью. И я и Альберт по просьбе наших старших друзей до последнего были против выноса фактов публично, но они перешли все границы и мы вынуждены доказать правду по просьбе Аллы. Ровно так же, я получила десятки сообщений из круга общения Аллы и Николая, даже от незнакомых мне людей, но они полностью поддерживают меня и говорят о том, как давно они заврались по всем фронтам. Алла утверждает, что ее муж не организовывал встречу со мной и что после этого он нам не звонил. Так вот, в карусели есть аудио, в котором его коллега приглашает меня на встречу. Никита добрый парень, я знаю его лично и его семью, он в этом всем видел такой же смысл как и я - помочь. Я думала, что мы сейчас обсудим какую они смогут предоставить помощь сёлам, а Николай лишь хотел снять красивое видео, в котором он решалово и все держит под контролем, а главное, повесить на себя медали волонтера на кону поста мэра. Так же, у нас есть 20 минутное видео с разговором Николая и Альберта, но я выставлю маленький кусочек, хотя бы для того, чтоб вы убедились, что я не вру! Алла просила доказать! Алла! Ваш муж спрашивает у моего, почему я плачу на видео, а вечером уже плакали вы. Он у вас спрашивал через мат чего вы плачете?? Мне действительно обидно за людей и такую показуху вашего мужа! И из-за этого были мои слёзы! А ваши слёзы были, потому что вам пришлось закрыть комментарии. Знали бы вы, сколько прокленов полетело в мою сторону после ваших сториз. Но я не плачу из-за этого. Потому что мне нет к этому дела. А вот за сгоревшие села и вранье вашего мужа мне до слез. Если внимательно послушать, в аудио его коллега говорит о том, что Николай сам хочет сам со мной встретится. А дальше, в разговоре с моим мужем он говорит «я и знать не знаю кто она». Собственно так был весь разговор, Николай постоянно себе противоречил и заврался по самое не хочу. Так вот. Алла! Прочитайте внимательно мой текст! Ваш муж вел вчера диалог с нами в телефонном режиме. 📍ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ📍
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