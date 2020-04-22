Пожежі, погрози та хайп: чому дівчина репера Kyivstoner назвала Тищенка брехуном, та до чого тут наркотики

Хто б міг подумати, що пожежі у селах Житомирської області стануть причиною скандалу між дівчиною репера Kyivstoner Лілією Багіровою та депутатом Миколою Тищенком.

Причому таким, що навіть його 25-річна дружина Алла Барановська у сльозах записуватиме сторі на захист свого чоловіка.

Усе почалося з того, що піарниця Лілія Багірова, яка відкрито працює в Росії, маючи на карантині вільний час, раптом вирішила допомогти людям, постраждалим через пожежі у Житомирській області.

Разом із небайдужими Ліля поїхала до села Лічмани. Її відео звідти набрало понад півтора мільйона переглядів в Instagram.

Після цього з Багіровою захотів зустрітися зе-депутат Микола Тищенко. За її словами, Тищенко весь час казав ту саму фразу "Усе під контролем" і наголошував, що влада вже виділили 25 мільйонів гривень.

Відповісти на конкретні запитання Лілії щодо конкретних дій допомоги постраждалим Тищенко начебто не зміг.

Цікаво, що так звана волонтерська діяльність Лілії раптом почалася у березні. До цього вона просто постила фото в купальнику та з вечірок, як звичайна дівчина відомого репера

Багірова дуже емоційно розповіла все, що відбулося, на відео у своєму Instagram. Дівчина запевняє, що помічник депутата теж знімав відео, але не оприлюднив його, бо воно лише доводить, що вона каже правду, а Тищенко бреше.

Також Багірова виклала скріни переписки у Телеграмі, в якій начебто Микола Тищенко їй погрожує.

Багірова, яка відкрито їздить і працює у Росії, записала ще одне відео. Вона заявила, що Тищенко діє методами 90-х, натякаючи на те, що у Kyivstoner можуть раптом знайти наркотики.

Тищенко, у свою чергу, все заперечує.

"По-перше, подібного я не писав і писати навіть не міг. За визначенням. По-друге, будучи публічною людиною, я прекрасно розумію, що будь-яке моє слово відразу стане загальновідомим. Тим більше, якщо вже мав місце резонанс", - написав депутат у Instagram.

"По-третє, очевидно, що треба бути запеклим дурнем, щоб в публічних суперечках спекулювати на імені президента... І по-четверте. Весь цей скандал явно сценарно організований, детально продуманий і добре оплачений", - наголосив Тищенко.

Після всіх цих розбірок у мережі дружині Миколи Тищенка, Аллі Барановській, почали погрожувати в Instagram. Дівчина не витримала і записала кілька сторі зі сльозами на очах, у яких заявила, що такого не було навіть під час виборів.

Kyivstoner теж відреагував на весь цей скандал у притаманній йому іронічній манері репера.

Пізніше Багірова також виклала запис телефонної розмови Київстонера з Тищенком.

Усі фото і відео з Instagram