Ріанна на тлі пальм засвітила свої апетитні форми у мереживі. ФОТО

Барбадоська співачка Ріанна, яка кілька років тому відволіклася від музики заради створення спідньої білизни, продовжує демонструвати свій товар лицем, тобто тілом.

32-річна кралечка попозувала в зухвалому мереживі.

Ріанна підкреслює, що створює спіднє не для худеньких моделей, а для реальних жінок

Зірка знімається в білизні сама, а до показів залучає моделей плюссайз та навіть вагітних жінок

Тим часом фани вже кілька років чекають від Рірі нової музики

Як відомо, Рірі спокійно називає саму себе "товстенькою". Їй подобається, коли в неї є апетитна попа та пишні стегна.

Фото з Instagram

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