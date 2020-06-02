Ріанна на тлі пальм засвітила свої апетитні форми у мереживі. ФОТО

2 червня 2020, 11:58

Барбадоська співачка Ріанна, яка кілька років тому відволіклася від музики заради створення спідньої білизни, продовжує демонструвати свій товар лицем, тобто тілом.

32-річна кралечка попозувала в зухвалому мереживі.

 
Ріанна підкреслює, що створює спіднє не для худеньких моделей, а для реальних жінок
 
Зірка знімається в білизні сама, а до показів залучає моделей плюссайз та навіть вагітних жінок
 
Тим часом фани вже кілька років чекають від Рірі нової музики
 
Співачка готує до виходу альбом, але його назву поки засекречено

Як відомо, Рірі спокійно називає саму себе "товстенькою". Їй подобається, коли в неї є апетитна попа та пишні стегна.

Фото з Instagram 

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