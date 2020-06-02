Ріанна на тлі пальм засвітила свої апетитні форми у мереживі. ФОТО
Вівторок, 2 червня 2020, 11:58
Барбадоська співачка Ріанна, яка кілька років тому відволіклася від музики заради створення спідньої білизни, продовжує демонструвати свій товар лицем, тобто тілом.
32-річна кралечка попозувала в зухвалому мереживі.
Як відомо, Рірі спокійно називає саму себе "товстенькою". Їй подобається, коли в неї є апетитна попа та пишні стегна.
Фото з Instagram
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