Ріанна з написом на обличчі заявила, що готова стати матір'ю-одиначкою 4 дітей
Барбадоська співачка Ріанна стала героїнею травневого номеру британського Vogue і першою, хто попозував для журналу в головному уборі, що зветься дюраг.
На одній зі світлин на лиці зірки напис "Правда".
У інтерв'ю 32-річна артистка, зокрема, розказувала, чому зараз свідомо підтримує шалений темп у своїй роботі та чим планує займатися через десять років.
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Співачка підтвердила: фанам справді варто чекати від неї незабаром нового альбому. Наразі він має кодову назву "R9".
"Я дуже агресивно працюю над музикою", - поділилася Рірі, відмовившись ділитися подробицями.
Зі слів артистки, відколи їй виповнилося 32, вона усвідомила, що життя дуже коротке і "нема часу на те, щоби толерувати лайно". Вона напружено працює зараз, щоби не працювати так потім. Через десять років вона бачить своє життя геть інакшим.
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"Десять років? Мені буде 42! Я буду старезна. У мене будуть діти - троє чи четверо", - заявила вона.
Причому стати мамою Ріанна планує незалежно від того, чи зустрінеться їй чоловік її мрії. Їй байдуже, щодо стереотипів суспільства.
"Тебе принижують як матір, якщо в житті твоїх дітей нема тата. Але єдине, що має значення, це здорові стосунки між родителем та дитиною. Єдина річ, яка може вірно виховати дитину, це любов", - наголосила вона.
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Нагадаємо, на початку року стало відомо, що Ріанна розійшлася зі своїм бойфрендом-мільярдером Хассаном Джамілем.
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