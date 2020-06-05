Бути поступливими та хвалити чоловіків: Федишин розказала, як "розбудити у собі жінку"

Співачка Ірина Федишин вважає, що жінка має бути ніжною, поступливою та хвалити свого чоловіка.

А ще жінка має розвивати себе і доглядати за собою саме для того, щоби надихати свого мужчину.

Про це артистка поміркувала в Instagram.

"Як надихнути свого чоловіка? Розбудіть у собі жінку). Забудьте про злість, агресивність. Адже це все віддзеркалює ваша кохана людина. Розвивайте у собі ті якості, які надихають чоловіків: ніжність, доброту, поступливість. Будьте наповнені енергією, коханням та бажаннями", - наголосила Федишин.

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"Для цього потрібно прислухатися до себе, доглядати за тілом та розвиватися духовно. Вірте у свого чоловіка та підтримуйте його. Прийміть його авторитетність. Слідуйте за своїм чоловіком - вам сподобається. Та не забувайте хвалити свого коханого", - повчила Ірина.

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Як відомо, саме завдяку своєму чоловіку-продюсеру, Віталію Човнику, Федишин і стала мегазіркою.

Фото з Instagram