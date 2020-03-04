Федишин назвала "незначну суму", яку вклав у неї родич-депутат

Співачка Ірина Федишин вирішила відповісти на закиди щодо того, що "розкрутитися" їй допоміг впливовий та заможний родич.

Зірка не приховує, що троюрідний брат, депутат Львівської міськради та власник найбільшого оптового ринку сільськогосподарської продукції у Львові Роман Федишин в неї справді інвестував, але "дуже незначну суму".

Про початок кар'єри та про нинішні заробітки Іра відверто поговорила у програмі "Зірковий шлях".

Ірина Федишин справді має заможного та впливового родича фото з instagram федишин

"Ніхто не хоче вірити, що це Іра Федишин завдяки своїй наполегливій праці (досягла). Усі починають шукати підводні камені. Ага, значить є брат, значить брат вклав купу грошей, купу мільйонів, тому вона стала така крута. Рома мені троюрідний. Чи комусь так брати допомагають вам, шановні мої, що ви так розказуєте, що там мільйони? В кожного є своя сім’я, всі дбають, перш за все, про своїх дітей", – зазначила співачка.

"Це була дуже незначна сума коштів. Не тисячі доларів. Не знаю, якийсь ми писали спонсорський проект, просили на перший сольний концерт. Десь 5-10 тисяч гривень, він був генеральним партнером", – розповіла вона.

Співачка каже, що Роман Федишин допоміг їй лише на початку, "дуже незначною сумою"

А от хто справді поміг Ірині стати мегазіркою, так це її чоловік та продюсер Віталій Човник.

Вони познайомилися на концерті, де 18-річна дівчина виступала у складі маловідомого колективу. І Човник, який на той час працював на радіостанції, одразу побачив у молодій амбітній співачці потенціал. Вже за півроку старший на 4 роки чоловік зробив Федишин пропозицію руки та серця, а водночас звільнився з радіостанції, переїхав з Івано-Франківська до Львова і всі сили почав вкладати у кар’єру коханої.

"Віталій дуже наполегливий, як виявилося. І я йому вдячна за все, що він робить. Тому що все, до чого ми дійшли, це великою мірою його заслуга", – запевнила Федишин.

Віталій Човник - продюсер та, за сумісництвом, коханий чоловік Іри

Ірина у фінансові тонкощі "не вникає", цілком покладаючись на Віталія. Але знає, що концерти в маленьких містечках приносять більше грошей, ніж виступи в столиці.

"Концерти, які робляться у Києві, ти не відіб’єш. Вони іміджеві. Реклама дуже дорога. Але їх кожен артист робить. А якщо ти вже робиш, то мусиш розуміти, що на ньому не заробиш, заробляють на інших концертах. Наприклад, є зал у Львівський області в середньому на 300 місць, 150 доставних. Квиток коштує 250 гривень. Це 75 тисяч гривень. Реально – продається все", - похвалилася вона.

"Бо ти приїжджаєш у це містечко, там дуже рідко хтось дає концерти, і люди хочуть подивитися. Квиток ставиш недорогий, і все одно назбирується сума. А якщо в тому містечку зробити ще 2 концерти, то сума нормальна, а видатків небагато", - пояснила Федишин.

Нагадаємо, в Ірини Федишин та Віталія Човника є двійко синів.

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