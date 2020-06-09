Онука Ющенка зняла маму-іменинницю у топі та мінішортах. ВІДЕО
Вівторок, 9 червня 2020, 13:01
Колишня невістка експрезидента Віктора Ющенка, Ліза Ющенко святкує 34-річчя. І з цієї нагоди вона виклала відео, зняти її донькою Варварою.
На ньому Ліза у спортивних шортиках та майці просто жваво іде.
"Це відео зробила моя Варвара! І попросила в мій день народження його викласти, тому що я тут дуже щасливо йду ☺️❤️ бажаю всім щасливо йти по життю) спасибі за все! Happy birthday to me", - написала іменинниця.
Також молодшу сестру привітала телеведуча Маша Єфросиніна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хочется кричать, как сильно я скучаю по тебе!!! Люблю тебя! И наши ржаки! С днём рождения, дрыщик @liza_u
Фото та відео з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії