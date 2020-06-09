Онука Ющенка зняла маму-іменинницю у топі та мінішортах. ВІДЕО

9 червня 2020, 13:01

Колишня невістка експрезидента Віктора Ющенка, Ліза Ющенко святкує 34-річчя. І з цієї нагоди вона виклала відео, зняти її донькою Варварою.

На ньому Ліза у спортивних шортиках та майці просто жваво іде.

"Це відео зробила моя Варвара! І попросила в мій день народження його викласти, тому що я тут дуже щасливо йду ☺️❤️ бажаю всім щасливо йти по життю) спасибі за все! Happy birthday to me", - написала іменинниця.

Також молодшу сестру привітала телеведуча Маша Єфросиніна.

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Хочется кричать, как сильно я скучаю по тебе!!! Люблю тебя! И наши ржаки! С днём рождения, дрыщик @liza_u

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 9 Июн 2020 в 12:06 PDT

 
Як відомо, Ліза має дочку від Андрія Ющенка та сина - від свого другого чоловіка, ім'я якого вона досі не назвала

Фото та відео з Instagram


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