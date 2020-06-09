Юрушева посвітила голим пресом в танці на одеському балконі. ВІДЕО

Минулі вихідні депутат Олександр Скічко провів біля моря. Разом із дружиною Єлизаветою Юрушевою вони спонтанно чкурнули до Одеси.

І якщо ексшоумен виклав за вікенд лише одне селфі з коханою на тлі морського краєвиду, то Ліза напостила трохи більше. Навіть показала свій радісний танець на балконі.

Юрушева віднедавна займається танцями, тож тепер охоче показує це у своєму Instagram.

Ліза похвалилася, що зібралася у поїздку всього за 20 хвилин: "Просто за сніданком Саша сказав: "А поїхали в Одесу?" І, як ви розумієте, відповідь була очевидна, а реакція побігти складати валізу була моментальною. Ну хіба можна йому відмовити? Якщо мова йде про Одесу".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 7 Июн 2020 в 11:39 PDT

Між іншим, мистецтву танцю Юрушеву навчає відомий хореограф та ексчоловік Олени Шоптенко, Дмитро Дікусар.

"Через такий короткий час я вже кайфую від результату. Дивлюся в відображення в дзеркалі - і воно мені шалено подобається. Відчуваю, що танці відкривають в мені нові грані і можливості, про які я навіть ніколи і не здогадувалася", - зізналася Юрушева

Нагадаємо, Юрушева та Скічко зіграли весілля в Грузії три роки тому.