Юрушева посвітила голим пресом в танці на одеському балконі. ВІДЕО
Минулі вихідні депутат Олександр Скічко провів біля моря. Разом із дружиною Єлизаветою Юрушевою вони спонтанно чкурнули до Одеси.
І якщо ексшоумен виклав за вікенд лише одне селфі з коханою на тлі морського краєвиду, то Ліза напостила трохи більше. Навіть показала свій радісний танець на балконі.
Юрушева віднедавна займається танцями, тож тепер охоче показує це у своєму Instagram.
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Одесса – это всегда яркий роман. Любовь с первого рассвета и незабываемые свидания с танцами под звездным небом. Одесса, влюбляюсь в тебя всегда как в первый раз❤️ Люблю тебя, Одесса! #ilivemyownfairytale #nofilterneeded #dance #love #magicweekend песня @laud_vk
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Між іншим, мистецтву танцю Юрушеву навчає відомий хореограф та ексчоловік Олени Шоптенко, Дмитро Дікусар.
Нагадаємо, Юрушева та Скічко зіграли весілля в Грузії три роки тому.