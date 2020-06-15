Брежнєва, Дорофєєва і Дімопулос змокли на концерті Монатіка в Одесі
Понеділок, 15 червня 2020, 11:40
Минулими вихідними Одеса гучно виходила з карантину одразу кількома вечірками та концертом Діми Монатіка в пляжному клубі "Ібіца".
Потусити у Південній Пальмірі прибув київський світський десант на чолі з Сантою Дімопулос, Поліною Ненею, Фаїною Тедеєвою, Валерією Гуземою, Валерією Бородіною та іншими.
Усі вони не побоялися зіпсувати свій зовнішній вигляд під дощем, який добряче підмочив виступ Монатіка.
Але головними зірками вечора, окрім самого Діми, стали Надя Дорофєєва та Віра Брежнєва, які заспівали разом із ним на сцені.
Нагадаємо, з 10-го червня в Одесі вже дозволили працювати ресторанам та культурним закладам, щоправда маски та дотримування дистанції ніхто не скасовував.
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