Брежнєва, Дорофєєва і Дімопулос змокли на концерті Монатіка в Одесі

Минулими вихідними Одеса гучно виходила з карантину одразу кількома вечірками та концертом Діми Монатіка в пляжному клубі "Ібіца".

Потусити у Південній Пальмірі прибув київський світський десант на чолі з Сантою Дімопулос, Поліною Ненею, Фаїною Тедеєвою, Валерією Гуземою, Валерією Бородіною та іншими.

Усі вони не побоялися зіпсувати свій зовнішній вигляд під дощем, який добряче підмочив виступ Монатіка.

Але головними зірками вечора, окрім самого Діми, стали Надя Дорофєєва та Віра Брежнєва, які заспівали разом із ним на сцені.

Подружки Надя, Лера та Віра разом тусили на концерті Монатіка

Надя відривалася просто під дощем

Гузема, Дімопулос і Тедеєва теж мокли під Монатіка

Катя Сільченко, Поліна Неня і Валерія Гузема не заморочувалися з масками, як і всі інші відвідувачі клубу

Надя заспівала з Дімою

А вихід Віри на сцену став справжнім сюрпризом для самого Монатіка. До речі, артисти нещодавно випустили спільний кліп

Брежнєва потішила одеситів і киян своїм виступом і виглядом

Нагадаємо, з 10-го червня в Одесі вже дозволили працювати ресторанам та культурним закладам, щоправда маски та дотримування дистанції ніхто не скасовував.