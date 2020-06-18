Слава "НеАнгел" у яскравому купальнику показалася з дітьми в басейні на терасі

Співачка Слава Камінська влаштувала дітям купання просто на терасі у багатоповерховому будинку, в якому вони живуть.

Разом з дочкою та сином артистка і сама залізла в басейн. Принаймні фото в купальнику вона виставила.

"У нас тут своя Марбелья", - пожартувала Слава.

Навіщо далеко літати, якщо можна купатися, не виходячи з дому

Леону і Лаурі явно до вподоби такі розваги

До слова, новоспечений бойфренд Слави, Сергій Кацуба вже, вочевидь, знайомий з її дітьми. Адже днями співачка показала у сторі, як каталася на катері зі старшим сином Кацуби та двома своїми малюками.

Фото з Instagram