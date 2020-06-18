Слава "НеАнгел" у яскравому купальнику показалася з дітьми в басейні на терасі
18 червня 2020, 08:47
Співачка Слава Камінська влаштувала дітям купання просто на терасі у багатоповерховому будинку, в якому вони живуть.
Разом з дочкою та сином артистка і сама залізла в басейн. Принаймні фото в купальнику вона виставила.
"У нас тут своя Марбелья", - пожартувала Слава.
До слова, новоспечений бойфренд Слави, Сергій Кацуба вже, вочевидь, знайомий з її дітьми. Адже днями співачка показала у сторі, як каталася на катері зі старшим сином Кацуби та двома своїми малюками.
Фото з Instagram
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