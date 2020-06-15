"НеАнгел" Слава натякнула на роман з ексзаступником голови "Нафтогазу"

Схоже, співачці Славі Камінській набридло тримати в секреті ім’я свого нового бойфренда, і вона почала з натяків у соцмережах.

Артистка, яка частенько обурюється з приводу преси, котра, на її думку, цікавиться лише її особистим життям, сама ж дала привід для нових чуток.

Днями у своєму Instagram Слава запостила фото з Наталією Гордієнко і підписала його "Свекрушенька". І все б нічого, але Гордієнко є мамою братів Олександра та Сергія Кацубів, які свого часу були заступниками голови "Нафтогазу".

Слава або пожартувала, або справді зустрічається зі старшим сином Наталі - колишнім регіоналом Сергієм Кацубою

Крім того, співачка у сторі показала селфі з Кацубою старшим.

Камінська показалася з Кацубою-старшим, який має двох синів від художниці Яни Кацуби

Цікаво, що 10-го травня Кацуба відзначав 18-річчя сина у компанії своєї дружини (або вже колишньої дружини?) Яни.

Кацуба з синами та їхньою мамою Яною

В Instagram Яни Кацуби немає жодного фото з Сергієм.

Обручки на пальці у Яни Кацуби немає, як і сімейних фото в Instagram

А поки у пресі намагаються з'ясувати, чи правда у Слави роман з ексдепутатом, вона обурюється через фантазію навколо її особистого життя, яку насправді сама ж і провокує.

"Дай тільки найменший привід, і чиясь бурхлива фантазія придумає сценарій мого особистого життя в різних варіаціях", - написала Камінська

Нагадаємо, незабаром виповниться рік відтоді, як Слава розлучилася з Едгаром Камінським.

Фото з Instagram