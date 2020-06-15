"НеАнгел" Слава натякнула на роман з ексзаступником голови "Нафтогазу"
Схоже, співачці Славі Камінській набридло тримати в секреті ім’я свого нового бойфренда, і вона почала з натяків у соцмережах.
Артистка, яка частенько обурюється з приводу преси, котра, на її думку, цікавиться лише її особистим життям, сама ж дала привід для нових чуток.
Днями у своєму Instagram Слава запостила фото з Наталією Гордієнко і підписала його "Свекрушенька". І все б нічого, але Гордієнко є мамою братів Олександра та Сергія Кацубів, які свого часу були заступниками голови "Нафтогазу".
Крім того, співачка у сторі показала селфі з Кацубою старшим.
Цікаво, що 10-го травня Кацуба відзначав 18-річчя сина у компанії своєї дружини (або вже колишньої дружини?) Яни.
В Instagram Яни Кацуби немає жодного фото з Сергієм.
А поки у пресі намагаються з'ясувати, чи правда у Слави роман з ексдепутатом, вона обурюється через фантазію навколо її особистого життя, яку насправді сама ж і провокує.
UPD: Пізніше, коли інформацію про роман розповсюдили у пресі, сам Кацуба виклав фото з Камінською.
Нагадаємо, незабаром виповниться рік відтоді, як Слава розлучилася з Едгаром Камінським.
Фото з Instagram