Tayanna з голими стегнами заспівала про жіночу силу

Співачка Tayanna вирішила продовжувати жіночу тему у своїх піснях. Авторка композиції про дивовижну жінку цього разу презентувала трек під назвою "Жіноча сила".

"Дівчатка, дівчата, жінки, ця пісня для нас. Створюючи композицію, мені хотілося, розділити з вами емоцію щастя, безтурботності і віру в світле майбутнє", - коментує TAYANNA.

На лірик-відео Таня світить своїми стрункими ногами у білих трусиках.

Tayannа та її жіноча сила

У красивих ногах?

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Нагадаємо, своє тіло Таня вдосконалює, займаючись стріп-денсом.