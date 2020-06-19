Tayanna з голими стегнами заспівала про жіночу силу

П'ятниця, 19 червня 2020, 11:50

Співачка Tayanna вирішила продовжувати жіночу тему у своїх піснях. Авторка композиції про дивовижну жінку цього разу презентувала трек під назвою "Жіноча сила".

"Дівчатка, дівчата, жінки, ця пісня для нас. Створюючи композицію, мені хотілося, розділити з вами емоцію щастя, безтурботності і віру в світле майбутнє", - коментує TAYANNA.

На лірик-відео Таня світить своїми стрункими ногами у білих трусиках.

 
Tayannа та її жіноча сила
 
У красивих ногах? 
 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, своє тіло Таня вдосконалює, займаючись стріп-денсом

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