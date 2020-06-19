УПС! Брежнєву "записали" в перші леді, а на Закарпатті народили Зеленського

У часи пандемії новини у ЗМІ переважно тривожні, але є і трохи веселих. Можливо, навіть таких, які зможуть підняти настрій самому президенту Володимиру Зеленському. Адже його дружина нині бореться з коронавірусом у лікарні.

По-перше, на Закарпатті є малюк, якого назвали Зеленським. І цей факт вже став предметом для жартів у мережі.

А по-друге, турецьке видання переплутало першу леді зі співачкою Вірою Брежнєвою, і випустило фото Зеленського з поп-зіркою у друкований тираж.

Як вдалося з'ясувати журналісту Віталію Глаголі, хлопчик із дивним ім'ям Дьопйош Зеленський Євгенович з’явився у сім’ї ромів і живе у таборі.

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Малий Зеленський народився ще 23-го березня

Матір дитини звати Магдалиною, з чоловіком вона не живе. Жінка заявила, що пишається незвичним ім’ям свого сина.

А поки хлопчик ще навіть не підозрює, що на нього чекає у майбутньому, у мережі вже з'явилися жарти на цю тему.

Посмотреть эту публикацию в Instagram . тим часом десь на Закарпатті .... Публикация от Процишин Богдан (@protsyshynofficial) 19 Июн 2020 в 12:13 PDT

Тим часом у Туреччині вийшов тираж однієї з найпопулярніших місцевих газет із фото Зеленського та Віри Брежнєвої, яку автори назвали першою леді.

Про це у своєму Facebook повідомила користувачка Марина Воронцова.

Упс!..

Журналісти видання у новині про госпіталізацію Олени Зеленської використали кадр із фільму "8 перших побачень" 2016-го року, в якому зіграли Зеленський із Брежнєвою.

Дітей Зеленському теж приписали кіношних

Звісно, на сайті видання уже все виправили, а от друкована версія так і розійшлася з першою леді Брежнєвою.

Нагадаємо, Олену Зеленську ушпиталили 16-го червня із двосторонньою пневмонією середньої тяжкості.

Фото з соцмереж