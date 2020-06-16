Хвору на коронавірус першу леді госпіталізували

Дружину президента Олену Зеленську госпіталізували до лікарні з двобічною пневмонією, що розвинулася внаслідок коронавірусу.

Про це 16-го червня повідомили в Офісі президента.

"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний. Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.

42-річна перша леді бореться з коронавірусом у лікарні

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Також представники президента додали, що проведені чергові ПЛР-тести на COVID-19 Зеленського та дітей показали негативний результат.

Нагадаємо, 12-го червня стало відомо, що в Олени Зеленської виявили коронавірус.

Фото з Instagram

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