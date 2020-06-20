Карпатська романтика: Федишин порелаксувала в чані з чоловіком та вином

Співачка Ірина Федишин вирішила не чекати відкриття кордонів і влаштувала собі відпустку в рідних Карпатах.

Разом з синами і чоловіком білявка чкурнула на машині у Славське.

"Ми вирішили трохи активізувати наше літо, адже вже половина червня. Поїхали у Карпати, а саме у Славське, що неподалік від Львова. Милуємося природою, дихаємо свіжим повітрям, сидимо біля річки і насолоджуємося часом, проведеним разом", - написала Федишин.

Але окрім розваг із дітьми, Ірина з чоловіком викроїли час і для двох. Подружжя порелаксувало у чані з видом на гори.

Романтика і релакс у Карпатах виглядає так

Можна і купальник не вдягати

Ну, за розвиток вітчизняного туризму!

До речі, рекламувати українські цікаві місця Федишин почала ще у травні, коли світила ніжками в мініспідниці на тлі Свірзького замку.

Фото з Instagram