Карпатська романтика: Федишин порелаксувала в чані з чоловіком та вином
Співачка Ірина Федишин вирішила не чекати відкриття кордонів і влаштувала собі відпустку в рідних Карпатах.
Разом з синами і чоловіком білявка чкурнула на машині у Славське.
"Ми вирішили трохи активізувати наше літо, адже вже половина червня. Поїхали у Карпати, а саме у Славське, що неподалік від Львова. Милуємося природою, дихаємо свіжим повітрям, сидимо біля річки і насолоджуємося часом, проведеним разом", - написала Федишин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Моя мотивуючи команда 🚴♀️)) #ІринаФедишин #гори #славське #карпати #велосипед
Але окрім розваг із дітьми, Ірина з чоловіком викроїли час і для двох. Подружжя порелаксувало у чані з видом на гори.
До речі, рекламувати українські цікаві місця Федишин почала ще у травні, коли світила ніжками в мініспідниці на тлі Свірзького замку.
Фото з Instagram