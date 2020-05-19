Федишин у міні посвітила ногами на тлі старовинного замку. ФОТО

Схоже, цього літа закордонні відпустки українцям не світять, зате світить відкривати для себе мальовничі чуточки Батьківщини. Одну з ідей подала співачка Ірина Федишин, які з родиною відвідала Свірзький замок на Львівщині.

На екскурсію Іра вбралася в сміливе міні.

Ірина в мініспдничці подивилася старовинний замок

Нагадаємо, нещодавно Федишин розставила крапки над "і" та пояснила, чи помагав їй розкрутитися родич, який працює депутатом Львівської міськради.