Федишин у міні посвітила ногами на тлі старовинного замку. ФОТО

Вівторок, 19 травня 2020, 15:27

Схоже, цього літа закордонні відпустки українцям не світять, зате світить відкривати для себе мальовничі чуточки Батьківщини. Одну з ідей подала співачка Ірина Федишин, які з родиною відвідала Свірзький замок на Львівщині.

На екскурсію Іра вбралася в сміливе міні.

 
Ірина в мініспдничці подивилася старовинний замок

Нагадаємо, нещодавно Федишин розставила крапки над "і" та пояснила, чи помагав їй розкрутитися родич, який працює депутатом Львівської міськради.

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