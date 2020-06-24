Огнєвіч показала, як почала ранок у шпагаті. ВІДЕО

Співачка Злата Огнєвіч показала і розказала, як починає свій день зі спорту.

Зірка, як відомо, любить займатися розтяжкою, і іноді її ранок проходить в буквальному сенсі у шпагаті.

Саме його Злата продемонструвала днями в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 24 Июн 2020 в 12:01 PDT

Також артистка перелічила, що їсть на сніданок.

"Краш із авокадо з цільнозерновими хлібцями, легкий салат з овочів із зеленню, білковий омлет на соєвому молоці та вітаміни: кальцій, В12, D3, омега 3-6-9 (він же риб'ячий жир)".

Ось така гнучка Злата

Після тренування Злата п’є грейпфрутовий фреш.

"Однозначно, спорт - це спосіб життя, енергія і рух! А ще - нові ідеї, бо мозок, насичений киснем, краще працює)))", - написала артистка

Нагадаємо, раніше Злата вже показувала, як сідає на шпагат.