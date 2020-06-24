Огнєвіч показала, як почала ранок у шпагаті. ВІДЕО
Середа, 24 червня 2020, 16:30
Співачка Злата Огнєвіч показала і розказала, як починає свій день зі спорту.
Зірка, як відомо, любить займатися розтяжкою, і іноді її ранок проходить в буквальному сенсі у шпагаті.
Саме його Злата продемонструвала днями в Instagram.
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Також артистка перелічила, що їсть на сніданок.
"Краш із авокадо з цільнозерновими хлібцями, легкий салат з овочів із зеленню, білковий омлет на соєвому молоці та вітаміни: кальцій, В12, D3, омега 3-6-9 (він же риб'ячий жир)".
Після тренування Злата п’є грейпфрутовий фреш.
Нагадаємо, раніше Злата вже показувала, як сідає на шпагат.
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