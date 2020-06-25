Вінок зі стрічками та залицяння тракториста з Чернівців: Корольова випустила кліп на пісню українською. ВІДЕО

Співачка Наташа Корольова, яка вже багато років живе та працює в Росії, але називає себе "хохлушкою", вирішила використати образ такої собі сексі-україночки у своєму кліпі.

У відео на пісню "Давай гуляй" 47-річна артистка з'явилася в віночку та блузі з шортиками в обліпку. Із реквізиту - тин із горщиками, намальовані соняхи та гарбуз.

Корольова старалася надати кліпу українського колориту

Його Корольова вручила залицяльнику трактористу, якому, як співає вона в пісні, не може "до шлюбу себе подарувати". До слова, зіграв кавалера Наташі не актор, а справжній тракторист на ім'я Дімон, ще й із України. Про це співачка повідомила в Instagram.

Тепер до Дімона прийде слава

"Простий хлопець Дімон із Чернівців, який зростав на моїх піснях, працює в нашому містечку трактористом-технiком! Чи міг він уявити, що життя так повернеться і Він стане героєм мого нового відео?! Дивовижна штука - життя! Народна пісня - народний герой!!!", - написала Наташа.

Дельфин и русалка Дімон і Наташа

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Нагадаємо, Наташа Корольова до осені 2021-го року не має права в'їжджати до України через заборону СБУ.

Намагаючись оскаржити це рішення, співачка дійшла аж до Європейського суду з прав людини, а ще написала листа президенту Володимиру Зеленському.