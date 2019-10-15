Корольова написала листа Зеленському, щоби її знову впустили в Україну

Співачка Наташа Корольова заявила, що написала листа президенту Володимиру Зеленському, в якому просить його скасувати заборону на її в’їзд в Україну.

Артистка оприлюднила пост, у якому показала свою покійну бабцю і пожалілася, що не може навіть поїхати на її могилу.



"…Три роки пролетіли... за цей час багато що змінилося в Україні, і я вірю і сподіваюся, що в кращу сторону! До влади прийшли молоді і порядні з тверезим поглядом на життя люди! Я направила лист на ім'я Президента України Володимира Зеленського з проханням скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну Батьківщину", - заявила Корольова в Instagram.

"Тільки він своєю волею може скасувати цей ганебний вирок, розуміючи, як з акторами улюбленого народного серіалу "Свати", всю обсурдність ситуації і безумство попередньої влади. Я вірю і сподіваюся, що в таке велике свято Покрови Святої Богородиці відбудеться диво, і добро переможе, а моя бабуся на небесах дочекається справедливого рішення і буде спочивати з миром!" - зазначила Наталя.

Нагадаємо, рівно три роки тому Наталі Корольовій заборонили з'являтися на території України протягом 5 років.

Тоді вона подала до київського суду, але програла.У січні 2017-го Корольовій все ж таки дали дозвіл приїхати в Київ на похорон її бабусі.



До слова, цим фото 7-го жовтня Наталя вітала президента Володимира Путіна з днем народження

Фото з Instagram