Весілля у Вегасі: Каменських показала, як уперше виходила заміж за Потапа

Виявляється, Настя Каменських побралася з Олексієм Потапенком ще три роки тому у Лас-Вегасі. Тоді для самої співачки це стало сюрпризом.

І лише зараз подружжя вирішило розказати про перше спонтанне весілля та показати фото з нього.

"У житті кожної людини є події, які посідають особливе місце в серці. Таким для мене став сюрприз, який Льоша влаштував нам в Лас-Вегасі три роки тому. Він просто прийшов і сказав: "У тебе є три години, щоб зібратися на церемонію". Це було для мене такою несподіванкою!", - написала Настя в Instagram.⠀

Пара одружилася ще три роки тому, але тримала цю подію у секреті

"І, зізнаюся вам, спогади про "I do" з наших вуст, пошук білої сукні в шопінг-молі і обручок будуть завжди викликати посмішку на обличчі і зігрівати серце", - додала артистка.⠀

"Зараз ми щоразу жартуємо, що зіграли два весілля для кожного з нас - в моєму стилі - велике елегантне і вишукане весілля в Києві, і в стилі Льошки - яскраве, оригінальне, спонтанне і дуже романтична - весілля-сюрприз в Вегасі", - зауважила Настя.

"Як бачите, не завжди все, що відбувається у Вегасі, залишається у Вегасі😊 Це було весілля тільки для нас двох..." - написала Каменських

Як відомо, київське весілля Потапа і Настя відбулося 23-го травня 2019-го року.

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