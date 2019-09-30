"Ми палкі коханці": Каменських готова завагітніти від Потапа в аеропорті

Зіркова парочка, Настя Каменських та Олексій Потапенко хочуть завести спільну дитину, але не планують її, а покладаються на Всесвіт.

Причому 32-річна співачка не виключає, що зачаття відбудеться в якомусь нетрадиційному місці, можливо, навіть у аеропорті.

Яскравим сексуальним життям Каменських принагідно похвалилася Каті Осадчій, пише "ТСН".

Настя хоче народити від Потапа, але вважає, що Всесвіт сам підкаже слушний час

"Я була би дуже рада перебувати зараз у такому (вагітному) стані. Це справа нехитра. І коли Всесвіт вирішить подарувати нам дитинку... Мені здається, що це зробиться легко, і навіть якщо це буде одна година в якомусь аеропорті", - поділилася Настя.

"Так. Ми дуже палкі коханці", - заявила вона.

Іще співачка розказала, чи змінилося щось у їхніх із Потапом стосунках після офіційного одруження.

"Я взагалі не відчуваю різниці, коли ти офіційно стаєш дружиною, коли просто живете разом. Для мене немає жодної різниці", - запевнила вона.

Співачка готова зачинати малюка хоч і в аеропорті

"Ми сьогодні, наприклад, були в супермаркеті та цілувалися, ми тиждень не бачилися, просто як два дурники біля сиру. І люди дивляться, для них це трохи дивно. Їм здається, що ми щойно познайомилися. Ми поводимося так, ніби не багато років разом, а всього чотири місяці", - пококетувала Каменських.

Нагадаємо, в день свого весілля з Настею Потап випустив кліп-освідчення, в якому пообіцяв, що в них зі співачкою будуть "красиві, милі діти". Як відомо, від шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою в артиста є 11-річний син Андрій.

Фото з Instagram Каменських