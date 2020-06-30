Юрушева в купальнику похвалилася своїм "кубинським" офісом на пляжі

Власниця київського готелю і дружина депутата Олександра Скічка Єлизавета Юрушева тепер має офіс на пляжі.

Днями вона відкрила свій новий проєкт Cuba Camp і похвалилася ним у мережі.

Віднині Ліза може працювати просто в купальнику, що і продемонструвала у себе в Instagram.

"Я ж обіцяла пляж, сонце і безтурботне літо в Києві? Ну ось нарешті - мрії збуваються, друзі❤️ Моє офігенно нове робоче місце! Це куба, крихітко!", - написала Юрушева

Нагадаємо, не так давно Юрушева зі Скічком були в Одесі, і Ліза там влаштувала палкі танці на балконі.