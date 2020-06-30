Юрушева в купальнику похвалилася своїм "кубинським" офісом на пляжі
Вівторок, 30 червня 2020, 11:15
Власниця київського готелю і дружина депутата Олександра Скічка Єлизавета Юрушева тепер має офіс на пляжі.
Днями вона відкрила свій новий проєкт Cuba Camp і похвалилася ним у мережі.
Віднині Ліза може працювати просто в купальнику, що і продемонструвала у себе в Instagram.
Нагадаємо, не так давно Юрушева зі Скічком були в Одесі, і Ліза там влаштувала палкі танці на балконі.
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