Каменських показалася в купальнику під водою та закликала любити себе

У спекотні дня співачка Настя Каменських може собі дозволити освіжитися у прохолодному басейні, не виходячи з дому.

І заразом потішити фанатів світлиною себе в купальнику під водою.

Усі, хто зараз працює, мабуть, позаздрили Насті

А ще Настя намагається налаштувати підписників на позитив своїми закликами любити себе, оточення та насолоджуватися теплими літніми вечорами.

"Де б ви не були зараз, побільше насолоджуйтеся сонечком, теплими вечорами, прогулянками і створюйте ваші незабутні моменти! 🌅 Нехай це літо подарує всім нам найяскравіші і теплі спогади", - написала зірка

Нагадаємо, нещодавно Каменських показа фото з їхнього з Потапом весілля у Вегасі три роки тому.