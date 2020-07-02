Каменських показалася в купальнику під водою та закликала любити себе

Четвер, 2 липня 2020, 13:44

У спекотні дня співачка Настя Каменських може собі дозволити освіжитися у прохолодному басейні, не виходячи з дому.

І заразом потішити фанатів світлиною себе в купальнику під водою.

 
Усі, хто зараз працює, мабуть, позаздрили Насті 

А ще Настя намагається налаштувати підписників на позитив своїми закликами любити себе, оточення та насолоджуватися теплими літніми вечорами.

 
"Де б ви не були зараз, побільше насолоджуйтеся сонечком, теплими вечорами, прогулянками і створюйте ваші незабутні моменти! 🌅 Нехай це літо подарує всім нам найяскравіші і теплі спогади", - написала зірка 

Нагадаємо, нещодавно Каменських показа фото з їхнього з Потапом весілля у Вегасі три роки тому

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