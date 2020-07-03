Мокра Крук в купальнику й сіточці вигнулася коло басейну

Фітнес-модель Валерія Крук вирішила провести марафон красивого тіла і приваблює учасниць власним прикладом.

Лєра викладає фото себе в купальнику з різних ракурсів та агітує брати участь у її платній програмі.

"Останнім часом все частіше стала жаліти, що немає чарівної пігулки краси і стрункості. Випавши з режиму за наш "улюблений" карантин, мені доводиться знову і знову працювати над собою, обмежувати себе в їжі і розмірах порцій, знову відновлювати тургор і красу шкіру, але ж до цієї перерви все було налагоджено на 100%", - жаліється Крук у своєму Instagram, хоча на фото жодних змін у фігурі спортсменки не помітно.

Крук каже, що вона втратила форму

Але, крім неї, цього ніхто не помітив

А це Крук згадала, як була у Чорногорії

Нагадаємо, раніше Лєра називала себе "лінивою дупою" і казала, чого не робила протягом карантину.