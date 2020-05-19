"Лінива дупа" Крук зізналася, чого не робила вже місяць

Телеведуча і спортсменка Валерія Крук приголомшила зізнанням – вона цілий місяць не тренувалася.

Про це фітнес-краля написала в Instagram, запевнивши, що з її дупцею нічого не сталося.

"Мене звати Валерія Крук, я лінива дупа і місяць не тренувалася! Звичайно ж, я можу собі це дозволити, бо моя п'ята точка прокачана роками, і за місяць ліні вона може лише трохи піддатися закону тяжіння землі. Інакше я б... ні хріна інакше... Я теж лінуюся, я нормальна і жива. І мені піпєц як потрібна часом мотивація і пендель", - зазначила Крук.

Крук похвалилася, що може собі дозволити перепочити від спорту, адже її тіло тримає форму і без щоденних тренувань

А ще Валерія вирішила повчитися, щоб роздавати поради не лише про спорт, а й про харчування.

"Пару тижнів тому, наприклад, після coach сесії з психологом я прийняла рішення здобути ще одну освіту, тепер я студент і скоро буду всіх вас дрюкати в напрямку тотального ЗОЖ!" - пригрозила Крук.

Незабаром Крук стане ще й модним нині нутриціологом

Нагадаємо, два роки тому Валерія активно змагалася як фітнес-модель та перемагала не лише в Україні, а й в Європі.

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