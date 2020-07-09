"Мрії стали реальністю": Лобода показалася в купальнику на відпочинку

Співачка Світлана Лобода скористалася тим, що деякі країни вже відкрили кордони для туристів, та полетіла на море.

Разом з грузинським дизайнером Бічоллою Тетрадзе та дочкою своєї продюсерки Нателли Крапівіної, Софією Світлана насолоджується відпочинком

"Мрії, які стали реальністю", - написала Лобода і виклала фото в бікіні.

Лобода вже чкурнула відпочивати

Судячи з краєвидів на фото - це або Греція, або Хорватія. Також ще відкрита для туристів Чорногорія

Світлана зі своїм близьким другом Бічоллою

Геотегів Лобода не вказала, тож спробуйте вгадати країну!

Поки мама Нателла працює у Москві, дочка Софія відпочиває зі Свєтою

Так виглядає людина, яка виїхала закордон після карантину

До речі, перед початком карантину Лобода з дочками тривалий час відпочивала у Мексиці.