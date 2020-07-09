"Мрії стали реальністю": Лобода показалася в купальнику на відпочинку

9 липня 2020, 12:00

Співачка Світлана Лобода скористалася тим, що деякі країни вже відкрили кордони для туристів, та полетіла на море.

Разом з грузинським дизайнером Бічоллою Тетрадзе та дочкою своєї продюсерки Нателли Крапівіної, Софією Світлана насолоджується відпочинком

"Мрії, які стали реальністю", - написала Лобода і виклала фото в бікіні.

 
Лобода вже чкурнула відпочивати

 
Судячи з краєвидів на фото - це або Греція, або Хорватія. Також ще відкрита для туристів Чорногорія
 
Світлана зі своїм близьким другом Бічоллою
 
Геотегів Лобода не вказала, тож спробуйте вгадати країну!
 
Поки мама Нателла працює у Москві, дочка Софія відпочиває зі Свєтою
 
 
Так виглядає людина, яка виїхала закордон після карантину

До речі, перед початком карантину Лобода з дочками тривалий час відпочивала у Мексиці.


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