"Мрії стали реальністю": Лобода показалася в купальнику на відпочинку
Четвер, 9 липня 2020, 12:00
Співачка Світлана Лобода скористалася тим, що деякі країни вже відкрили кордони для туристів, та полетіла на море.
Разом з грузинським дизайнером Бічоллою Тетрадзе та дочкою своєї продюсерки Нателли Крапівіної, Софією Світлана насолоджується відпочинком
"Мрії, які стали реальністю", - написала Лобода і виклала фото в бікіні.
До речі, перед початком карантину Лобода з дочками тривалий час відпочивала у Мексиці.
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