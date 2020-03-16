Лобода на карантині згадала себе в купальнику в мексиканських чигирях

Іще два місяці тому співачка Світлана Лобода грілася на сонечку в Мексиці та не підозрювала, що дуже скоро планету накриє пандемія.

Сидячи на карантині, артистка вирішила ділитися з підписниками в Instagram своїми думками та фото й відео з кращих часів.

У січні Свєта відпочивала в Мексиці та не думала про коронавірус

"Як у житті все неоднозначно. Тепер будь-який відпочинок нам здається казкою... дивлюся на фото з січневих канікул, і мене захоплює щастя...", - поділилася Свєта.

"Сиджу вдома, дивлюся фільми, займаюся з дітками, слухаю лекції...", - розповіла вона, попросивши в підписників поради, чим би ще зайнятися.

Днями ж Лобода пригадувала свою фізкультхвилинку та ностальгувала за теплом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 14 Мар 2020 в 3:10 PDT

Нагадаємо, на початку березня Світлана встигла зганяти в Париж, але на вулиці носила маску.

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