Добкіна у сексі-сукні та з бляшанками у волоссі попозувала в кабріолеті

Схоже, дочка ексрегіонала Михайла Добкіна, Алла не на жарт взялася за свою співочу кар’єру.

Дівчина випустила вже другий трек і презентувала його новою фотосесією у стилі гламуру старого Голлівуду.

До речі, нова пісня Алли має назву "Санта Барбара", як і відомий американський серіал.

Рожевий кабріолет, гіпюрова сукня, бляшанки Coca Cola у волоссі - такою Алла ще не була

Добкіна уявила себе голлівудською зіркою, не менше

Цигарка для переконливості образу, адже в житті Алла наче не палить

Нагадаємо, дебютна пісня Алли, яка співає під псевдонімом ADMood, має назву "Мур-Мур".

Фото з Instagram