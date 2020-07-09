Добкіна у сексі-сукні та з бляшанками у волоссі попозувала в кабріолеті

9 липня 2020, 14:15

Схоже, дочка ексрегіонала Михайла Добкіна, Алла не на жарт взялася за свою співочу кар’єру.

Дівчина випустила вже другий трек і презентувала його новою фотосесією у стилі гламуру старого Голлівуду.

До речі, нова пісня Алли має назву "Санта Барбара", як і відомий американський серіал.

 
Рожевий кабріолет, гіпюрова сукня, бляшанки Coca Cola у волоссі - такою Алла ще не була
 
Добкіна уявила себе голлівудською зіркою, не менше
 
Цигарка для переконливості образу, адже в житті Алла наче не палить
 
 

Нагадаємо, дебютна пісня Алли, яка співає під псевдонімом ADMood, має назву "Мур-Мур".

Фото з Instagram

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