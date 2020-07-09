Добкіна у сексі-сукні та з бляшанками у волоссі попозувала в кабріолеті
9 липня 2020, 14:15
Схоже, дочка ексрегіонала Михайла Добкіна, Алла не на жарт взялася за свою співочу кар’єру.
Дівчина випустила вже другий трек і презентувала його новою фотосесією у стилі гламуру старого Голлівуду.
До речі, нова пісня Алли має назву "Санта Барбара", як і відомий американський серіал.
Нагадаємо, дебютна пісня Алли, яка співає під псевдонімом ADMood, має назву "Мур-Мур".
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії