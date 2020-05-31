Мур, мур, мур: Добкіна презентувала дебютну пісню
Співочі амбіції доньки Михайла Добкіна, Алли вже неодноразово давали про себе знати. Але донедавна дівчина співала переважно в карооке й іноді викладала відео в Instagram.
І ось днями 26-річна Добкіна дебютувала з піснею "Мур-Мур" під творчім псевдонімом ADMood.
У мережі коментатори вже встигли розхвалити "дуже жіночий" трек Алли, яка, вочевидь, серйозно налаштована підкорювати шоу-бізнес чимось на кшталт сучасного шансону.
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ADMooD - Мур-Мур ♥️ ⠀ Ссылка на трек в шапке профиля. ⠀ Автор - @iamtonybrasko ⠀ #admood #мурмур
За кілька днів до прем'єри Добкіна інтригувала своїх підписників фотографіями та відео зі студії.
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Алла навіть набила тату зі своїм творчім ім'ям.
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Нагадаємо, кілька років тому Добкіна знялася у кліпі, який подарувала на день народження своєму тоді ще бойфренду, а нині чоловіку Олегу.
Фото і відео з Instagram
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