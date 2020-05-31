Мур, мур, мур: Добкіна презентувала дебютну пісню

Співочі амбіції доньки Михайла Добкіна, Алли вже неодноразово давали про себе знати. Але донедавна дівчина співала переважно в карооке й іноді викладала відео в Instagram.

І ось днями 26-річна Добкіна дебютувала з піснею "Мур-Мур" під творчім псевдонімом ADMood.

У мережі коментатори вже встигли розхвалити "дуже жіночий" трек Алли, яка, вочевидь, серйозно налаштована підкорювати шоу-бізнес чимось на кшталт сучасного шансону.

За кілька днів до прем'єри Добкіна інтригувала своїх підписників фотографіями та відео зі студії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Process 🎶 Публикация от @ admood.7 26 Май 2020 в 4:46 PDT

Алла навіть набила тату зі своїм творчім ім'ям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The new one 🤍 Публикация от @ admood.7 25 Май 2020 в 8:42 PDT

Нагадаємо, кілька років тому Добкіна знялася у кліпі, який подарувала на день народження своєму тоді ще бойфренду, а нині чоловіку Олегу.

Фото і відео з Instagram

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