Фреймут із голими плечима провела майстер-клас з поїдання кукурудзи. ВІДЕО

Телеведуча Оля Фреймут продовжує вчити своїх підписників етикету. І цього разу вона торкнулася актуальної літньої теми – як їсти кукурудзу.

У своєму Instagram вона дала майстер-клас, як робити це за допомогою спеціальних холдерів.

"Літній етикет. Як їсти кукурудзу? Можна ножем та виделкою, але ризиковано вцілити в сусіда. Краще взяти кукурудзу спеціальними холдерами. Їмо від кінців до середини", - повчила Оля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 12 Июл 2020 в 5:59 PDT

"Спостерігаю за містом. Лише плоске взуття, туфельки зникають. Життя ж на підборах цікавіше та впевненіше. Особливо, якщо на шпильках бути серед буднів. Бажаю всім життя на висоті", - днями писала телеведуча

Нагадаємо, нещодавно Фреймут посвітила тілом у відвертій фотосесії.