Фреймут із голими плечима провела майстер-клас з поїдання кукурудзи. ВІДЕО
Понеділок, 13 липня 2020, 11:35
Телеведуча Оля Фреймут продовжує вчити своїх підписників етикету. І цього разу вона торкнулася актуальної літньої теми – як їсти кукурудзу.
У своєму Instagram вона дала майстер-клас, як робити це за допомогою спеціальних холдерів.
"Літній етикет. Як їсти кукурудзу? Можна ножем та виделкою, але ризиковано вцілити в сусіда. Краще взяти кукурудзу спеціальними холдерами. Їмо від кінців до середини", - повчила Оля.
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Нагадаємо, нещодавно Фреймут посвітила тілом у відвертій фотосесії.
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