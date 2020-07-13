Дімопулос, Барських та Байкова розважилися за містом під Монатіка
Понеділок, 13 липня 2020, 14:15
Попри обмеження роботи нічних і культурних закладів, карантин потихеньку сходить нанівець. У Києві вже організовують перші концерти.
Так, в суботу 11-го липня у заміському клубі Queen Country Club виступив MONATIK.
Потанцювати під хіти Діми прийшли Макс Барських та Міша Романова, Санта Дімопулос, Тетяна Терехова, Аліна Байкова та багато інших.
До речі, цього ж вечора до закладу навідалася поліція та припинила його діяльність через порушення норм карантину. Утім, за словами піар-менеджера Монатіка, концерт закінчився вчасно, і з поліцією вони не перетиналися.
Нагадаємо, в Одесі концерт Монатіка був ще місяць тому.
Фото OREST.com
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