Дімопулос, Барських та Байкова розважилися за містом під Монатіка

Попри обмеження роботи нічних і культурних закладів, карантин потихеньку сходить нанівець. У Києві вже організовують перші концерти.

Так, в суботу 11-го липня у заміському клубі Queen Country Club виступив MONATIK.

Потанцювати під хіти Діми прийшли Макс Барських та Міша Романова, Санта Дімопулос, Тетяна Терехова, Аліна Байкова та багато інших.

До речі, цього ж вечора до закладу навідалася поліція та припинила його діяльність через порушення норм карантину. Утім, за словами піар-менеджера Монатіка, концерт закінчився вчасно, і з поліцією вони не перетиналися.

Макс Барських завітав послухати свого конкурента та коктейлів посьорбати

Дімопулос нещодавно була на концерті Монатіка в Одесі , але вирішила послухати його ще

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DJ Nana грала сет перед Монатіком

Нагадаємо, в Одесі концерт Монатіка був ще місяць тому.

Фото OREST.com