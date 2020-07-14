"Ця дівчинка змінить світ": Дімопулос помилувалася 10-місячною донею

Вівторок, 14 липня 2020, 16:15

14-го липня доньці Санти Дімопулос виповнилося 10 місяців, і зіркова мама традиційно помилувалася своєю дівчинкою у мережі.

Вона виклала кілька фото малечі з нагоди чергової дати та зробила доволі амбіційний прогноз щодо її майбутнього. 

"Якби її не було - її потрібно було б вигадати. Я знаю, ця дівчинка змінить світ", - заявила Санта.

 
Маленька Софійка зовсім не схожа на зіркову маму, зате копія свого тата 
 
Дівчинці уже 10 місяців, і нею милуються усі підписники Санти 
 
Дімопулос у захваті від доньки 
 
У Софії є три старших брати та одна сестричка 

Нагадаємо, нещодавно Санта зізналася, скількох дітей хоче ще

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