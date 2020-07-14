"Ця дівчинка змінить світ": Дімопулос помилувалася 10-місячною донею

14-го липня доньці Санти Дімопулос виповнилося 10 місяців, і зіркова мама традиційно помилувалася своєю дівчинкою у мережі.

Вона виклала кілька фото малечі з нагоди чергової дати та зробила доволі амбіційний прогноз щодо її майбутнього.

"Якби її не було - її потрібно було б вигадати. Я знаю, ця дівчинка змінить світ", - заявила Санта.

Маленька Софійка зовсім не схожа на зіркову маму, зате копія свого тата

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Дівчинці уже 10 місяців, і нею милуються усі підписники Санти

Дімопулос у захваті від доньки

У Софії є три старших брати та одна сестричка

Нагадаємо, нещодавно Санта зізналася, скількох дітей хоче ще.