Дімопулос розказала, скількох дітей ще хоче

33-річна колишня співачка Санта Дімопулос зізналася, що після народження доньки Софії вона захотіла ще мінімум двох таких діточок.

Про це вона повідомила у сторі в Instagram, відповідаючи на запитання підписників.

Санта, мабуть, відповіла напівжартома

До речі, 9-місячна Софія - громадянка США. Як виявилося, чоловік Санти, Ігор Кучеренко - громадянин Америки, тому донька, яка народилася у Монако, теж автоматично стала громадянкою штатів. Про це Санта розказала у програмі "Світське життя".

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