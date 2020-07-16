Жінка Шевченка показала, де вони відзначили 16-ту річницю

Шлюбу 43-річного футболіста Андрія Шевченка з 41-річною моделлю Крістен Пазік виповнилося 16 років.

З цієї нагоди подружжя з дітьми влаштували собі відпочинок в італійському регіоні Пулья (Апулія)

Пазік, яка доволі рідко поповнює свій Instagram, настільки захопилася місциною, що викала одразу кілька фото звідти.

"Я прожила в Італії понад одинадцять років і ніколи не мала можливості з’їздити до Апулії. Нам пощастило, що ми змогли побачити величну красу цього регіону. У світі немає більше такого місця, як Італія", - написала Крістен.

Це фото з нагоди 16-річчя шлюбу виклав у мережу Андрій

Шевченки святкували великою компанією. Ліворуч на фото два їхні сини - Джордан і Крістіан

А поки Пазік насолоджувалася краєвидами та відпусткою, її чоловік приділяв увагу фанатам. Судячи з Instagram, Шевченка італійці люблять Шевченка та постійно хочуть з ним сфотографуватися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Trovato il sostituto di Kalinic Публикация от Francesco Rossignoli (@dana247) 13 Июл 2020 в 10:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Non è un brasiliano però che gol che fa❤️🖤 Публикация от Cosimo Maffei (@cmaffei_) 14 Июл 2020 в 4:53 PDT

Нагадаємо, цього року Шевченко вітав дружину з Днем закоханих, але виклав несвіже фото.