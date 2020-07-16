Жінка Шевченка показала, де вони відзначили 16-ту річницю
Шлюбу 43-річного футболіста Андрія Шевченка з 41-річною моделлю Крістен Пазік виповнилося 16 років.
З цієї нагоди подружжя з дітьми влаштували собі відпочинок в одному з найбагатших місць Італії - Пульгії.
Пазік, яка доволі рідко поповнює свій Instagram, настільки захопилася місциною, що викала одразу кілька фото звідти.
"Я прожила в Італії понад одинадцять років і ніколи не мала можливості з’їздити до Пульгії. Нам пощастило, що ми змогли побачити величну красу цього регіону. У світі немає більше такого місця, як Італія", - написала Крістен.
А поки Пазік насолоджувалася краєвидами та відпусткою, її чоловік приділяв увагу фанатам. Судячи з Instagram, Шевченка італійці люблять Шевченка та постійно хочуть з ним сфотографуватися.
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Andrij Shevchenko ⚽ Ha vinto il pallone d'oro nel 2004 🔴⚫ #echevelodicoafare #weareinpuglia #monopoli @andriyshevchenko
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Нагадаємо, цього року Шевченко вітав дружину з Днем закоханих, але виклав несвіже фото.