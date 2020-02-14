Шевченко привітав дружину з Днем закоханих несвіжим ФОТО

43-річний футболіст і головний тренер української збірної Андрій Шевченко вирішив і собі привітати дружину Крістен Пазік із Днем святого Валентина.

От тільки зробив він це не дуже свіжим фото, яким Крістен два роки тому вітала з Днем народження його самого.

Це фото Андрій запостив 14-го лютого 2020 року

А Крістен ним же вітала Андрія з Днем народження у вересні 2018-го. Мабуть, подружжю бракує красивих фото разом, чи, може, вони не так часто бачаться?

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Нагадаємо, Шевченко одружився з Пазік у 2004-му році. І вже у 2005-му у них народився перший син. Взагалі подружжя виховує чотирьох хлопців.

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