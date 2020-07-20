14-річна дочка Фреймут похвалилася фігурою в хижому купальнику. ФОТО
Понеділок, 20 липня 2020, 09:33
Старша донька телеведучої Олі Фреймут, Злата Мітчелл продовжує провокувати підписників, які і без того постійно критикують її за яскравий мейкап та відверті образи.
14-річна дівчина виклала фото в леопардовому купальнику та похвалилася прогресом у догляді за собою.
"Цього літа я втратила друзів, скасував 10000 планів, довелося боротися з тривогою, але все це привело мене до величезного прогресу в догляді за собою та любові до себе", - написала Злата.
Нагадаємо, Злата серйозно займається танцями і постійно ділиться своїми успіхами у мережі.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії