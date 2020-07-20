14-річна дочка Фреймут похвалилася фігурою в хижому купальнику. ФОТО

Старша донька телеведучої Олі Фреймут, Злата Мітчелл продовжує провокувати підписників, які і без того постійно критикують її за яскравий мейкап та відверті образи.

14-річна дівчина виклала фото в леопардовому купальнику та похвалилася прогресом у догляді за собою.

"Цього літа я втратила друзів, скасував 10000 планів, довелося боротися з тривогою, але все це привело мене до величезного прогресу в догляді за собою та любові до себе", - написала Злата.

Злату частенько критикують за те, що вона виглядає старшою за свій вік, але дівчина, схоже, не звертає уваги на хейтерів

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Мама Оля написала у коментарях доньці "Amazing!"

"...знову переборщила з макіяжем"

"...розкритикували за відверті, сучасні танці!"

"А сколько лет?" Я сделала это за вас, чтобы у всех появилось больше времени этим и так сложным летом!" - писала Злата під цим фото ще на початку липня

Нагадаємо, Злата серйозно займається танцями і постійно ділиться своїми успіхами у мережі.

Фото з Instagram