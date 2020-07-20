Різатдінова в цільному купальнику розляглася біля басейну заради ФОТО

Поки одні селебріті насолоджуються відпочинком в Одесі або закордоном, інші шукають варіанти релаксу, не виїжджаючи за межі столиці.

Міських пляжних комплексів стає все більше, і в одному з нових нещодавно побувала гімнастка Ганна Різатдінова.

Спортсменка, наче модель, розляглася на бортику басейну задля фото. А потім ще й попозувала в купальнику стоячи.

"Найкрасивіша русалонька, яку тільки бачив світ", - прокоментував один із прихильників гімнастки

Коментатори розхвалили і Аніну фігуру, і її цільний купальник.

"Обожнюю літо", - написала олімпійська призерка

Нагадаємо, не так давно Ганна розповідала про своє нове захоплення та відразу до спорту.

Фото з Instagram