Різатдінова в цільному купальнику розляглася біля басейну заради ФОТО
Понеділок, 20 липня 2020, 16:13
Поки одні селебріті насолоджуються відпочинком в Одесі або закордоном, інші шукають варіанти релаксу, не виїжджаючи за межі столиці.
Міських пляжних комплексів стає все більше, і в одному з нових нещодавно побувала гімнастка Ганна Різатдінова.
Спортсменка, наче модель, розляглася на бортику басейну задля фото. А потім ще й попозувала в купальнику стоячи.
Коментатори розхвалили і Аніну фігуру, і її цільний купальник.
Нагадаємо, не так давно Ганна розповідала про своє нове захоплення та відразу до спорту.
Фото з Instagram
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