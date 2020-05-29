Різатдінова розказала про відразу до спорту та своє нове захоплення

Гімнастка Ганна Різатдінова розказала про своє нове захоплення, яке з’явилося під час карантину. Мова йде про пілатес.

Олімпійська призерка зізналася, що саме завдяки ньому та хореографії їй вдалося не втратити форму під час карантину. Адже до своїх професійних тренувань у Ані є певна відраза.

"Коли був жорсткий карантин, то я намагалася займатися кожен будній день, а в суботу та неділю відпочивала. Звичайно, іноді було просто ліньки, і я пропускала тренування. Але все одно намагалася підтримувати себе у формі, тому що розуміла: скоро літо", - розказала Різатдінова у програмі "Зірковий шлях".

Звісно ж, Різатдінова тренується, але не в гімнастичному залі

Також під час самоізоляції Аня проводила заняття зі своїми маленькими учнями.

"На даний момент - це моя робота. Кожен день о восьмій ранку, крім суботи та неділі, у мене заняття з дітьми. І я кайфую від самого процесу. Особливо, коли бачу, що дітям подобається і у них виходить, незважаючи на те, що малюкам всього 4-5 років", - зізналася гімнастка.

Зі своїм сином Ромою Аня теж тренується вдома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 23 Мар 2020 в 10:51 PDT

І саме під час карантину Ганна відкрила для себе пілатес.

"Я вирішила, що навіть після карантину буду чітко три рази на тиждень займатися пілатесом, - запевнила Різатдінова.

"Багато хто думає, що ми після професійної кар'єри кожен день продовжуємо тренуватися. Але це не так. Я навіть скажу більше: є відраза до спорту. Мене загнати в зал дуже складно", - зізналася спортсменка.

Пілатес, танці, йога і розтяжка допомагають Ані тримати форму

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