Морозюк у Туреччині потусила на пляжі з колишнім чоловіком

Понеділок, 20 липня 2020, 18:04

Дизайнерка Ірина Морозюк полетіла відпочивати до Туреччини. І в перший же день зустрілася зі своїм чоловіком Миколою Морозюком, з яким розійшлася восени минулого року.

Щоправда досі не зрозуміло, чи розлучилася пара офіційно, адже сама Ірина казала лише про припинення стосунків.

У своєму Instagram Іра показала, як разом з подругою та Миколою засмагала на пляжі, їла бургер з картоплею та пила апероль.

 
Морозюк прилетіла до Кемера і одразу ж запилила селфі в готелі
 
 
Морозюки возз'єдналися на пляжі в Туреччині. Як відомо, Микола грає за турецький футбольний клуб 
 
У Києві Ірина гарує щодня в спортзалі, а на відпочинку можна і розлабитися 
 
Багато фото в купальнику, судячи зо всього, ще попереду 

Нагадаємо, перед тим, як полетіти у відпустку, Морозюк зробила собі нове тату

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