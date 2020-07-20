Морозюк у Туреччині потусила на пляжі з колишнім чоловіком
Понеділок, 20 липня 2020, 18:04
Дизайнерка Ірина Морозюк полетіла відпочивати до Туреччини. І в перший же день зустрілася зі своїм чоловіком Миколою Морозюком, з яким розійшлася восени минулого року.
Щоправда досі не зрозуміло, чи розлучилася пара офіційно, адже сама Ірина казала лише про припинення стосунків.
У своєму Instagram Іра показала, як разом з подругою та Миколою засмагала на пляжі, їла бургер з картоплею та пила апероль.
Нагадаємо, перед тим, як полетіти у відпустку, Морозюк зробила собі нове тату.
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