Морозюк у Туреччині потусила на пляжі з колишнім чоловіком

Дизайнерка Ірина Морозюк полетіла відпочивати до Туреччини. І в перший же день зустрілася зі своїм чоловіком Миколою Морозюком, з яким розійшлася восени минулого року.

Щоправда досі не зрозуміло, чи розлучилася пара офіційно, адже сама Ірина казала лише про припинення стосунків.

У своєму Instagram Іра показала, як разом з подругою та Миколою засмагала на пляжі, їла бургер з картоплею та пила апероль.

Морозюк прилетіла до Кемера і одразу ж запилила селфі в готелі

Морозюки возз'єдналися на пляжі в Туреччині. Як відомо, Микола грає за турецький футбольний клуб

У Києві Ірина гарує щодня в спортзалі, а на відпочинку можна і розлабитися

Багато фото в купальнику, судячи зо всього, ще попереду

Нагадаємо, перед тим, як полетіти у відпустку, Морозюк зробила собі нове тату.