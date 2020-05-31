Морозюк повідомила про розставання з чоловіком та згадала, як її лупцювала мати
Ірина Морозюк приголомшила новиною: вони з чоловіком – футболістом Миколою Морозюком розійшлися.
Пара була разом 8 років, і восени 2019-го вирішила взяти паузу. Але ця паузу затягнулася.
Про це Морозюк зі сльозами на очах розказала в інтерв’ю "Без комплексов".
Головною причиною такого рішення стало охолодження почуттів і в Ірини, і в Миколи.
"Він запустив процес, я його закінчила. У нас не було скандалів та образ, все було спокійно. У нас було все дуже сентиментально, тому що ми дуже любимо і поважаємо одне одного. Це було страшно та незвично, бо у нас було таке сильне кохання, що ми не могли подумати, що колись таке станеться. Але я вважаю, що так краще", - зізналася Морозюк.
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Також Ірина розказала, що мати народила її у 18 років та не дуже про неї дбала. Зате частенько лупцювала по обличчю навіть при друзях, що було дуже принизливо для дівчини.
Іру виховували бабуся і дідусь, який бив онуку кулаками. Після такого дитинства в Ірини почалися панічні атаки та тривожні стани, на які вона страждає і досі.
Зараз Морозюк самотня, але не заперечує, що вже готова до нових стосунків.
"Мене дуже важко зацікавити", - наголошує Іра та не приховує, що любить секс-іграшки і активно ними користується та навіть рекламує в Instagram по бартеру.
Щодо зрад, до Ірина припускає, що Микола її зраджував, хоча доказів цього вона не має. Сама Морозюк була вірною чоловікові.
"Коли у мене в серці є чоловік, всі інші для мене - сіра маса", - запевнила Ірина.
А ще Ірина повідомила, що збільшувала груди двічі та трішки підправила ніс. І щоразу це були виключно її рішення, Микола її про це не просив та навіть відмовляв.
Нагадаємо, у Миколи та Ірини Морозюк є 4-річний син Ілля.