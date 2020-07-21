Астаф’єва в кокетливому купальнику з рюшами посвітила апетитними стегнами
Вівторок, 21 липня 2020, 10:57
Співачці Даші Астаф’євій не потрібен пляж або басейн, щоби вбратися в купальник. Вона може це зробити будь-де, особливо, якщо цей купальник виглядає як костюм сексі-покоївки.
У своєму Instagram модель виклала фото в цільному монохромі з кокетливими рюшами та на високих підборах.
Така модель купальника на сайті виробника називається "зворушливий провокатор". А Даша якраз уміє бути і зворушливою, і провокаторкою, і все разом.
Фото з Instagram
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