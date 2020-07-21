Астаф’єва в кокетливому купальнику з рюшами посвітила апетитними стегнами

Співачці Даші Астаф’євій не потрібен пляж або басейн, щоби вбратися в купальник. Вона може це зробити будь-де, особливо, якщо цей купальник виглядає як костюм сексі-покоївки.

У своєму Instagram модель виклала фото в цільному монохромі з кокетливими рюшами та на високих підборах.

Така модель купальника на сайті виробника називається "зворушливий провокатор". А Даша якраз уміє бути і зворушливою, і провокаторкою, і все разом.

Сексі-покоївка чи зворушлива провокаторка?

"Дівчатка, знайте, якщо чоловік знімає вас сам довше десяти секунд, у вас все сейрозно", - написала Даша. Певно, фото робив її цивільний чоловік Артем

Зате артистка не перестає експериментувати з образами

Фото з Instagram