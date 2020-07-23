Вагітна танцівниця Гвоздьова показалася в купальнику на тлі турецьких гір

Переможниця "Танців з зірками"-2018 Ілона Гвоздьова, яка чекає на другу дитину, знялася в купальнику на бортику басейну в одному з турецьких готелів.

Жінка відпочиває з чоловіком і донькою у гористій місцині на самому березі Середземного моря.

Про свою вагітність 31-річна Ілона повідомила ще наприкінці травня. Тоді вона була на 5-му місяці.

Стать майбутньої дитини Ілона поки не розкривала, але раніше казала, що мріє про хлопчика

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До речі, відпустка родини почалася всього лише кілька днів тому. І Гвоздьвоа докладно розказала в Instagram, як відбувалася їхня подорож до Туреччини.

"Реєстрацію в аеропорту пройшли швидко, весь персонал в масках, ми теж, на контрольних точках індикатор температури, дезінфектори, перед літаком видали "Аркуш здоров'я", перед приземленням їх забрали", - повідомила танцівниця.