Вагітна танцівниця Гвоздьова показалася в купальнику на тлі турецьких гір

Четвер, 23 липня 2020, 09:54

Переможниця "Танців з зірками"-2018 Ілона Гвоздьова, яка чекає на другу дитину, знялася в купальнику на бортику басейну в одному з турецьких готелів.

Жінка відпочиває з чоловіком і донькою у гористій місцині на самому березі Середземного моря.

Про свою вагітність 31-річна Ілона повідомила ще наприкінці травня. Тоді вона була на 5-му місці.

 
Стать майбутньої дитини Ілона поки не розкривала, але раніше казала, що мріє про хлопчика 
 
З Іваном Хомячуком Гвоздьова вже 11 років разом 
 
Вони виховують 4-річну дочку Валерію 

До речі, відпустка родини почалася всього лише кілька днів тому. І Гвоздьвоа докладно розказала в Instagram, як відбувалася їхня подорож до Туреччини. 

"Реєстрацію в аеропорту пройшли швидко, весь персонал в масках, ми теж, на контрольних точках індикатор температури, дезінфектори, перед літаком видали "Аркуш здоров'я", перед приземленням їх забрали", - повідомила танцівниця. 

 
До речі, Ілона - кримчанка. Уперше вона брала участь в "Танцях з зірками" ще у 2011-му, а в 2018-му перемогла у шоу разом з актором Ігорем Ласточкіним

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