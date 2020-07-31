Карпа на французькому острові виставила дупцю в купальнику

"А ви от вмієте правильно пузо втягувати і целюліт на дупі ховати?", - запитала своїх підписників письменниця Ірена Карпа та виклала кілька фото в купальнику на французькому курорті.

"От уже і літо пройшло майже, 39-те твоє, між іншим, а так і не навчилась ти в купальнику позувати, позорище…", - поскаржилася дипломатка самій на себе.

Але підписникам Ірени її фото сподобалися. Хоча були і ті, хто заявив, що позувати в купальнику не пасує письменниці.

Ірена вирішила позувати просто на асфальті

Ная аж відвернулася від оголенї дупці своєї хазяйки

Щось купальник у Карпи надто закритий

Лице чомусь у кадр не потрапило

Нагадаємо, якось в одному інтерв'ю Карпа зізналася, що іноді шкодує, що вона не бичка і не гопниця.

Фото з Instagram