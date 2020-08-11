Діджейка Нана виставила дупцю з води та зачарувала стрибком навпаки
11 серпня 2020, 14:29
Колишня учасниця гурту "Nikita" Анастасія Кумейко, звісно ж, не залишила себе кохану без морського відпочинку.
А так як вибір цього літа невеликий, Нана обрала Туреччину. І, судячи з її фото у мережі, зовсім про це не пошкодувала.
Діджейка наробила купу фото в купальнику у воді, біля води та на яхті. А ще виклала гіпнотичне відео свого стрибка навпаки.
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Нагадаємо, у травні Нана знялася для чоловічого глянцю та зізналася, що у процесі зйомки почувалася Монікою Белуччі.
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