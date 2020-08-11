Діджейка Нана виставила дупцю з води та зачарувала стрибком навпаки

11 серпня 2020, 14:29

Колишня учасниця гурту "Nikita" Анастасія Кумейко, звісно ж, не залишила себе кохану без морського відпочинку.

А так як вибір цього літа невеликий, Нана обрала Туреччину. І, судячи з її фото у мережі, зовсім про це не пошкодувала.

Діджейка наробила купу фото в купальнику у воді, біля води та на яхті. А ще виклала гіпнотичне відео свого стрибка навпаки.

 
Взимку Нана позувала в купальнику на пляжах Таїланду 
 
Трішки голої попи з води ніколи не завадить
 
Дівчата, запам'ятовуйте гарні пози!
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Magic kisses 💫 #djNana #anastasiadomination

Публикация от DJ NANA (@anastasia_domination) 9 Авг 2020 в 1:03 PDT

 
Незручно, зате красиво
 

Нагадаємо, у травні Нана знялася для чоловічого глянцю та зізналася, що у процесі зйомки почувалася Монікою Белуччі.


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