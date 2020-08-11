Діджейка Нана виставила дупцю з води та зачарувала стрибком навпаки

Колишня учасниця гурту "Nikita" Анастасія Кумейко, звісно ж, не залишила себе кохану без морського відпочинку.

А так як вибір цього літа невеликий, Нана обрала Туреччину. І, судячи з її фото у мережі, зовсім про це не пошкодувала.

Діджейка наробила купу фото в купальнику у воді, біля води та на яхті. А ще виклала гіпнотичне відео свого стрибка навпаки.

Трішки голої попи з води ніколи не завадить

Дівчата, запам'ятовуйте гарні пози!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Magic kisses 💫 #djNana #anastasiadomination Публикация от DJ NANA (@anastasia_domination) 9 Авг 2020 в 1:03 PDT

Незручно, зате красиво

Нагадаємо, у травні Нана знялася для чоловічого глянцю та зізналася, що у процесі зйомки почувалася Монікою Белуччі.