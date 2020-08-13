Легкоатлетка Марина Бех у купальнику пораділа "особливому" літу. ФОТО

13 серпня 2020, 13:27

25-річна чемпіонка України з легкої атлетики Марина Бех активно веде свій Instagram, в якому ділиться не лише спортивним досягненнями, а й романтичними фото.

Особливо дівчина полюбляє позувати в купальнику та хизуватися своїми формами, які вдосконалює тренуваннями щодня.

А ще Марина охоче виставляє фото зі своїм чоловіком – 24-річним пловцем Михайлом Романчуком. Пара, до речі, вже два роки в шлюбі.

 
"Кілька дивовижних фото цього особливого літа", - написала Марина
 
Гріх не показати таку пружну дупцю
 
Іноді Марина уявляє себе моделлю
 
 
Михайло теж частенько показує у мережі свою гарячу молоду дружину
 
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Нагадаємо, рік тому Марина Бех знімалася для еротичного календаря.

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