Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова вразила гімнастичною позою на тлі Синевиру

Переможниця 10-го сезону телешоу "Холостяк" Даша Ульянова відкрила для себе красу українських Карпат. Особливо дівчині сподобалося озеро Синевир.

А от своїх підписників Даша намагалася вразити своєю розтяжкою та гнучкістю, які продемонструвала на фото.

Хоча такі пози Ульянової зовсім не дивують, адже дівчина – майстриня спорту з гімнастики.

"Замахала ти вже зі своїми шпагатами", - пишуть Даші "добрі" коментатори

"Українська краса і колорит - це не лише Одеса, як я вже говорила. Хоча, мені здається, все поїхали саме туди. Наша країна дуже багата на прекрасні місця, побувавши в яких, захоплює дух", - написала Даша.⠀

"Ми вирушили в сімейну подорож у Закарпатті. Як же приємно ось так спонтанно вирішити, зібратися, згадати дитинство, побути з найближчими і рідними ♥ Дуже ціную це", - поділилася вона.

"Даш, знову шпагат на фото?". Який сенс у ваших повідомленнях, якщо все одно шпагату бути?" - відповіла Ульянова на коментарі незадоволених фолловерів

Нагадаємо, днями "Холостяк" Нікіта Добринін відгуляв весілля з Дашею Квітковою.

Фото з Instagram