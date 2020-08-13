Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова вразила гімнастичною позою на тлі Синевиру
Переможниця 10-го сезону телешоу "Холостяк" Даша Ульянова відкрила для себе красу українських Карпат. Особливо дівчині сподобалося озеро Синевир.
А от своїх підписників Даша намагалася вразити своєю розтяжкою та гнучкістю, які продемонструвала на фото.
Хоча такі пози Ульянової зовсім не дивують, адже дівчина – майстриня спорту з гімнастики.
"Українська краса і колорит - це не лише Одеса, як я вже говорила. Хоча, мені здається, все поїхали саме туди. Наша країна дуже багата на прекрасні місця, побувавши в яких, захоплює дух", - написала Даша.⠀
"Ми вирушили в сімейну подорож у Закарпатті. Як же приємно ось так спонтанно вирішити, зібратися, згадати дитинство, побути з найближчими і рідними ♥ Дуже ціную це", - поділилася вона.
Нагадаємо, днями "Холостяк" Нікіта Добринін відгуляв весілля з Дашею Квітковою.
Фото з Instagram