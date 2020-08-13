Подружжя Добринін та Квіткова нарешті влаштували собі гучне весілля. ФОТО

Ще у травні телеведучий Нікіта Добринін одружився з Дарією Квітковою, яку зустрів на телешоу "Холостяк". Але тоді пара просто зареєструвала шлюб без весільного свята та гостей.

І ось тільки зараз молодята відгуляли гучне весілля у Києві, на березі Дніпра, з купою селебріті, виступом гурту Kazka, запальними танцями, тостами та подружками нареченої в сукнях однакового кольору.

Світлинами у мереж ділилися і самі Даша з Нікітою, і їхні гості.

Наречена у свій найважливіший день

Усі подружки нареченої були не просто в одному кольорі, а й в однакових сукнях

Нікіта і Даша зустрілися на телешоу "Холостяк" у 2019-му

Пара заручилася у січні цього року під час відпустки на Балі

На букет нареченої було чимало претенденток