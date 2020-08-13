Подружжя Добринін та Квіткова нарешті влаштували собі гучне весілля. ФОТО

Четвер, 13 серпня 2020, 10:03

Ще у травні телеведучий Нікіта Добринін одружився з Дарією Квітковою, яку зустрів на телешоу "Холостяк". Але тоді пара просто зареєструвала шлюб без весільного свята та гостей. 

І ось тільки зараз молодята відгуляли гучне весілля у Києві, на березі Дніпра, з купою селебріті, виступом гурту Kazka, запальними танцями, тостами та подружками нареченої в сукнях однакового кольору. 

Світлинами у мереж ділилися і самі Даша з Нікітою, і їхні гості. 

 
Наречена у свій найважливіший день 
 
Усі подружки нареченої були не просто в одному кольорі, а й в однакових сукнях 
 
Весілля влаштували у чарівному місці на березі Дніпра - Perfect Place, де нещодавно свій день народження гуляв харківський депутат Володимир Скоробагач 
 
 
Нікіта і Даша зустрілися на телешоу "Холостяк" у 2019-му
 
 
Пара заручилася у січні цього року під час відпустки на Балі 
 
 
На букет нареченої було чимало претенденток 
 
Для молодят та їхніх гостей співала Kazka

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