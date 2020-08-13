Подружжя Добринін та Квіткова нарешті влаштували собі гучне весілля. ФОТО
Четвер, 13 серпня 2020, 10:03
Ще у травні телеведучий Нікіта Добринін одружився з Дарією Квітковою, яку зустрів на телешоу "Холостяк". Але тоді пара просто зареєструвала шлюб без весільного свята та гостей.
І ось тільки зараз молодята відгуляли гучне весілля у Києві, на березі Дніпра, з купою селебріті, виступом гурту Kazka, запальними танцями, тостами та подружками нареченої в сукнях однакового кольору.
Світлинами у мереж ділилися і самі Даша з Нікітою, і їхні гості.
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