"Треба щось середнє": Федишин із синами обирає нового члена сім’ї

Співачка Ірина Федишин разом із синами давно мріють про ще одного члена сім’ї – собаку. І хоча чоловік Віталій не дуже підтримує бажання рідних, Іра його активно вмовляє.

Тепер залишилося лише визначитися з породою улюбленця. І Федишин попросила поради у своїх підписників.

"Ми з Олежиком та Юрчиком дуже хочемо собаку!!! Вже почала вмовляти чоловіка! А може і він мене. Бо не можемо відважитися). Ще не знаємо, яку точно породу, але бігль нам дуже подобається. Хоча кажуть, що для квартири він занадто активний", - зауважила артистка.

Такий білий красень буде завеликим для Ірини

"Надто маленькі собаки не дуже подобаються, ну і, звичайно, не надто великі. Треба щось середнє))) Друзі, ваші роздуми, що порадите? Можливо, хтось, навіть, і продає. Чекаю ваших коментів)" - закликала Іра.

Федишин хоче песика середнього розміру

Нагадаємо, нещодавно Федишин із Човником відзначили 14-річчя шлюбу.