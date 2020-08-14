"Треба щось середнє": Федишин із синами обирає нового члена сім’ї

Співачка Ірина Федишин разом із синами давно мріють про ще одного члена сім’ї – собаку. І хоча чоловік Віталій не дуже підтримує бажання рідних, Іра його активно вмовляє.

Тепер залишилося лише визначитися з породою улюбленця. І Федишин попросила поради у своїх підписників.

"Ми з Олежиком та Юрчиком дуже хочемо собаку!!! Вже почала вмовляти чоловіка! А може і він мене. Бо не можемо відважитися). Ще не знаємо, яку точно породу, але бігль нам дуже подобається. Хоча кажуть, що для квартири він занадто активний", - зауважила артистка.

Такий білий красень буде завеликим для Ірини

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"Надто маленькі собаки не дуже подобаються, ну і, звичайно, не надто великі. Треба щось середнє))) Друзі, ваші роздуми, що порадите? Можливо, хтось, навіть, і продає. Чекаю ваших коментів)" - закликала Іра.

Федишин хоче песика середнього розміру

Нагадаємо, нещодавно Федишин із Човником відзначили 14-річчя шлюбу.