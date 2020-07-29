Федишин у 14-ту річницю весілля показалася у ванній в обіймах чоловіка

29 липня 2020, 14:03

Співачка Ірина Федишин показала, як наводить красу в обіймах свого чоловіка Віталія Човника.

Подружжя відзначають 14-ту річницю шлюбу і не розлучаються навіть у ванній.

До речі, зараз Іра зі своїми хлопцями відпочиває у Болгарії. Звідти вона вже встигла запостити і фото, і відео.

Як відомо, 33-річна Федишин виховує двох синів - Юрія та Олега.

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Ми у Болгарії 🏖 Їхали своїм авто 🚗 На дорогу нам пішло 18 год 🤪, хоча можна було і швидше (часто зупинялися). На кордоні черги не було, проїхали митницю дуже швидко) Їхали через Чернівці, КПП Порубне, далі на Бухарест, Русе і т.д. Румуни видають спеціальну транзитну карту, яким маршрутом ви можете пересуватися ) Погода тут супер +31 🌞, море тепленьке 🌊 і ціни приємно дивують 😊 P.s.: тест на коронавірус було робити не потрібно ) #ІринаФедишин #болгарія #літо #sea #sun #summer #hot

Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 28 Июл 2020 в 5:13 PDT

Взагалі це літо Федишин проводить у подорожах. Але спочатку співачка мандрувала Україною - і в Карпатах була, і на Одещині відпочивала.


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