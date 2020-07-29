Федишин у 14-ту річницю весілля показалася у ванній в обіймах чоловіка

Співачка Ірина Федишин показала, як наводить красу в обіймах свого чоловіка Віталія Човника.

Подружжя відзначають 14-ту річницю шлюбу і не розлучаються навіть у ванній.

До речі, зараз Іра зі своїми хлопцями відпочиває у Болгарії. Звідти вона вже встигла запостити і фото, і відео.

Як відомо, 33-річна Федишин виховує двох синів - Юрія та Олега.

Взагалі це літо Федишин проводить у подорожах. Але спочатку співачка мандрувала Україною - і в Карпатах була, і на Одещині відпочивала.