Депутат Бондар показав своїй дамі серця українську Венецію. ФОТО

44-річний депутат Ради Віктор Бондар став одним із тих, хто цього року підтримав внутрішній туризм.

І замість справжньої, закритої для нас Венеції, нардеп повіз свою чорняву даму серця Інну до Вилкового, яке називають українською Венецією.

Судячи з фото і відео в Instagram Бондаря, він був дуже задоволений побаченим. А от його кохана навіть нічого не запостила.

Бондар, як відомо, розлучений і має чотирьох дітей. З Інною Анісімовою він уже понад два роки разом

"Річка Дунай - неймовірні красоти!!! Друзі, дуже раджу всім побачити це на власні очі! Туристів тут радо зустрічають. Останнім часом у місті з’явились готелі, бази відпочинку, туристичні гіди з екскурсіями на лодках... Таким чином є можливість побачити неймовірні острови і на них пеліканів, цапів, орлів, африканських буйволів, коней… І не забудьте подивитись на канали міста Вилкове! Це унікальна історія!!!", - написав Віктор у себе на сторінці.

Сама Інна поки нічого не викладала, але коханому позувала

"Безумовно заслуговують на особливу увагу плавні Дунаю і місце зустрічі річки і моря (0 км). Вони вражають кожного!! Тисячі європейських туристів приіжджають круїзними лайнерами у Вилкове кожен рік, щоб побачити цей край!!! Дорога від Одеси абсолютно нова і відмінна!!! Мандруйте Україною!!!" - закликає колишній регіонал

Нагадаємо, два роки тому Бондар возив Анісімову на львівський джаз-фестиваль.