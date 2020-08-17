Депутат Бондар показав своїй дамі серця українську Венецію. ФОТО
44-річний депутат Ради Віктор Бондар став одним із тих, хто цього року підтримав внутрішній туризм.
І замість справжньої, закритої для нас Венеції, нардеп повіз свою чорняву даму серця Інну до Вилкового, яке називають українською Венецією.
Судячи з фото і відео в Instagram Бондаря, він був дуже задоволений побаченим. А от його кохана навіть нічого не запостила.
"Річка Дунай - неймовірні красоти!!! Друзі, дуже раджу всім побачити це на власні очі! Туристів тут радо зустрічають. Останнім часом у місті з’явились готелі, бази відпочинку, туристичні гіди з екскурсіями на лодках... Таким чином є можливість побачити неймовірні острови і на них пеліканів, цапів, орлів, африканських буйволів, коней… І не забудьте подивитись на канали міста Вилкове! Це унікальна історія!!!", - написав Віктор у себе на сторінці.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вилково - містечко в Одеській області- українська Венеція‘ 🌟 Річка Дунай- неймовірні красоти!!! Друзі дуже раджу всім побачити це на власні очі!!! Туристів тут радо зустрічають. Останнім часом у місті з’явились готелі, бази відпочинку, туристичні гіди з екскурсіями на лодках... Таким чином є можливість побачити неймовірні острова і на них пеліканів, цапів, орлів, африканських буйволів, коні... І не забудьте подивитись на канали міста Вилково! Це унікальна історія!!! Безумовно заслуговують на особливу увагу плавні Дунаю і місце зустрічі річки і моря (0 км). Вони вражають кожного!! Тисячі європейських туристів приізджають круїзними лайнерами у Вилково кожен рік, щоб побачити цей край!!! Дорога від Одеси абсолютно нова і відміна!!! Мандруйте Україною!!!
Нагадаємо, два роки тому Бондар возив Анісімову на львівський джаз-фестиваль.