Седокова у спортивних трусиках виставила попу на велосипеді

Співачка Аня Седокова навіть на велосипеді катається так, наче її знімають для Playboy.

Днями зірка на набережній Маямі опановувала майстерність їзди на ровері у самих трусиках та спортивному ліфчику.

"Я і велик. Версія 2020. Сьогодні він був остаточно підкорений і домінування здійснилося. А я вже думала, що у нас все скінчено. А ні. А не все)). А все тому, що вчитель неймовірний Яніс Тімма❤ "Ти повинна керувати ним, а не він тобою", - написала Аня в Instagram.

Седокова і покаталася, і позасмагала одночасно