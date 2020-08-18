Седокова у спортивних трусиках виставила попу на велосипеді

18 серпня 2020, 11:00

Співачка Аня Седокова навіть на велосипеді катається так, наче її знімають для Playboy.

Днями зірка на набережній Маямі опановувала майстерність їзди на ровері у самих трусиках та спортивному ліфчику.

"Я і велик. Версія 2020. Сьогодні він був остаточно підкорений і домінування здійснилося. А я вже думала, що у нас все скінчено. А ні. А не все)). А все тому, що вчитель неймовірний Яніс Тімма❤ "Ти повинна керувати ним, а не він тобою", - написала Аня в Instagram.

 
Седокова і покаталася, і позасмагала одночасно
 
 
Як Яніс не впав з ровера - незрозуміло :)
 
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